Водитель Tesla спал за рулем на скорости 150 км/ч, теперь его судят

Канадская полиция рассказала о водителе, спавшем в своей Tesla, которая двигалась по шоссе со скоростью 150 км/ч. Инцидент произошел 9 июля, но известно о нем стало только сейчас.

Сотрудники полиции отреагировали на сигнал о том, что по трассе движется черная Tesla Model S с серьезным превышением скорости, возможно, в автоматическом режиме. Когда они попытались ее остановить, то увидели, что оба передних кресла откинуты, а водитель и пассажир спят.

Радар в тот момент зафиксировал скорость 140 км/ч. Началось преследование. Когда полиция включила мигалку, Tesla почему-то ускорилась, и разогналась до максимально возможных в режиме автопилота 150 км/ч. Только когда офицеры врубили сирену, водитель наконец проснулся и затормозил.

Как выяснилось, за рулем находился 20-летний канадец. На месте полицейские выписали ему штраф за превышение скорости и запретили в течение 24 часов садиться за руль - пока не выспится. Позже, по результатам расследования, мужчине предъявили обвинение в опасном вождении.

Надо сказать, что "автопилот" Tesla на самом деле не является настоящим автопилотом - пока это всего лишь продвинутая система помощи водителю, который должен следить за дорогой. Человек должен держаться за руль, периодически прикладывая к нему небольшое усилие, иначе автопилот отключается. Но кое-кто обманывает систему, прикрепляя к рулевому колесу груз.