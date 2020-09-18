Второй этап акции туристического кешбэка пройдет в октябре

Второй этап программы возврата части средств (кешбэк) при приобретении туров по России начнется в октябре, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова на площадке форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что в этот раз распродажа продлится 1,5 месяца.

Как пояснила Догузова, точная дата начала акции будет определена после того, как ведомство согласует правила предоставления субсидий. Ранее Ростуризм разместил подготовленный проект постановления правительства на портале правовой информации.

В частности, в ведомстве предложили увеличить максимальную сумму кешбэка до с 25 до 50 тысяч рублей, а необходимую продолжительность тура или срок размещения в гостинице сократить с 4 до 2 дней.

Программа возврата части средств при покупке туров по России направлена на стимулирование внутреннего туризма. Правительство России выделило на эти цели 15 млрд рублей.

Первый этап распродажи туров по России прошел с 21 по 28 августа. Туры приобрели более 60 тысяч туристов на общую сумму более чем на 1,4 млрд рублей. По условиям программы туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России. Кэшбек составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Деньги возвращались на карту "Мир", с которой проводилась оплата тура.