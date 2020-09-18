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18.09.2020 13:51
Рубрика: Экономика

Второй этап акции туристического кешбэка пройдет в октябре

Текст: Евгений Гайва
Второй этап программы возврата части средств (кешбэк) при приобретении туров по России начнется в октябре, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова на площадке форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она отметила, что в этот раз распродажа продлится 1,5 месяца.

Фото: iStock
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Как пояснила Догузова, точная дата начала акции будет определена после того, как ведомство согласует правила предоставления субсидий. Ранее Ростуризм разместил подготовленный проект постановления правительства на портале правовой информации.

В частности, в ведомстве предложили увеличить максимальную сумму кешбэка до с 25 до 50 тысяч рублей, а необходимую продолжительность тура или срок размещения в гостинице сократить с 4 до 2 дней.

Программа возврата части средств при покупке туров по России направлена на стимулирование внутреннего туризма. Правительство России выделило на эти цели 15 млрд рублей.

Первый этап распродажи туров по России прошел с 21 по 28 августа. Туры приобрели более 60 тысяч туристов на общую сумму более чем на 1,4 млрд рублей. По условиям программы туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России. Кэшбек составлял от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Деньги возвращались на карту "Мир", с которой проводилась оплата тура.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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