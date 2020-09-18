Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия"

Практически весь необходимый спектр с порога развернул перед потенциальным зрителем тизер-трейлер нового сериала HBO "Индустрия" (Industry): расово разнородная гей-пара, босс-азиат и чернокожая протагонистка, отстаивающая свое право самобытно выглядеть в атмосфере давления и токсичности. При этом мечтающая, чтобы ее оценивали не из-за цвета кожи и прически, а "по способностям".

Ролик шоу американо-британского производства расположен на YouTube-аккаунте канала.

"Индустрия" - это захватывающее погружение в мир международных финансов, показанное глазами двадцатилетних амбициозных молодых людей, борющихся за свое будущее", - поясняет подпись к ролику.

Сериал расскажет о группе выпускников колледжей, соревнующихся, в условиях жесточайшей конкуренции, за постоянное место работы в ведущем инвестиционном банке Лондона.

"Но границы "коллега / любовник / враг" вскоре стираются, когда претенденты вливаются в гущу корпоративной культуры", с сексом, наркотиками и всем таким прочим. В процессе решая для себя, что для них важнее - жить полной жизнью, или же бесконечно гнаться за прибылью.

В ролях - Конор МакНил ("Война токов", "Крах"), Мариса Абела ("Кобра"),

Приянга Бёрфорд ("Звездные войны: Последние джедаи"), Кен Люн ("Пила: Игра на выживание", "Час пик"), Фрейя Мавор ("Молокососы", "Белая королева").

Премьера - 9 ноября.