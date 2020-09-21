Гондурас откроет свое посольство в Иерусалиме

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что посольство центральноамериканской страны будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщают израильские СМИ.

Если позволит ситуация с коронавирусом, то гондурасские дипломаты переедут в Иерусалим уже в этом году. Тегусигальпа официально признала Иерусалим столицей Израиля в 2019 году.

Президент Гондураса заявил, что сближение с Израилем принесет его стране значительную пользу, в частности это касается образования, сельского хозяйства, орошения, сферы водных ресурсов, туризма и других областей.

Что интересно, в Гондурасе проживает вторая по численности диаспора палестинцев в Латинской Америке, первое место занимает Чили.

В качестве ответного жеста Израиль вновь откроет дипмиссию в Тегусигальпе, которая была закрыта в 1995 году по причине недостатка бюджетного финансирования.

В настоящее время свои посольства в Иерусалим перенесли США и Гватемала. О намерении сделать то же самое уже заявили Сербия, Косово и африканское государство Мали.