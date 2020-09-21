Брянский вице-губернатор уволился после пьяного ДТП сына

Брянский вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку после того как в результате ДТП с участием его сына Максима погиб человек.

- Мы очень сожалеем, что так все получилось. Я лично, сын, вся наша семья, - цитирует ТАСС заявление чиновника. - Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить.

В ночь на 18 сентября Volkswagen Touareg, за рулем которого, по предварительным данным находился, Максим Резунов врезался в остановившуюся перед ним на светофоре Toyota Will. От удара японская легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi Lancer.

Водителя Toyota c тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Мужчина вскоре впал в кому и в ночь на понедельник скончался. Медицинская помощь также понадобилась водительнице Mitsubishi - у нее диагностировали перелом носа.

- Водитель Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили в УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В полиции отметили, что в связи со смертью потерпевшего оно будет переквалифицировано на более тяжкую часть.