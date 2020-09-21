Рэпер Эллей отказался комментировать ДТП на Остоженке

Представители рэпера Эллея отказались от комментариев по поводу резонансного ДТП в центре Москвы. По данным ряда Telegram-каналов, за рулем Infinity, сбившего пешеходов, был именно этот музыкант.

"Мы пока не готовы комментировать этот момент", - заявил "Российской газете" PR-менеджер Эллея.

В то же время, как ранее сообщала "РГ", виновником аварии, вероятнее всего, является именно водитель Infinity. Он проехал на красный свет на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Infinity врезался в Mercedes и вылетел на тротуар. Пострадали четыре человека: трое доставлены в больницы с тяжелыми травмами, один отказался от госпитализации.