Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех

Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах города.

Ранее сообщалось о троих раненых, которые с серьезными травмами доставлены в больницы. По данным агентства, травмы получил еще один человек, однако он отказался от госпитализации. У остальных травмированных серьезные диагнозы: у одной из женщин - травматическая ампутация лодыжки, у другой - переломы, у мужчины - повреждения позвоночника.

Все данные говорят о том, что в аварии виноват водитель Infinity. Он проехал по Остоженке на красный свет и врезался в Mercedes, поворачивавший из Померанцева переулка. Infinity вылетела на тротуар и сбила трех человек.