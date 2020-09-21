В Хабаровском крае подсчитали предварительные убытки от паводка. Только в Хабаровском районе ущерб превысил 34 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом районе в зоне паводка находятся уже 16 сел. В Корсаково водой подтопило 30 жилых домов, в остальных поселениях затоплены приусадебные участки, автодороги. У села Галкино вода подошла к животноводческому комплексу "Колос". В санатории "Уссури" для жителей организовали пункт временного размещения.

В селах Дубовый Мыс и Славянка Нанайского района подтоплено 29 дачных участков. Между селами Найхин и Даерга нарушено сообщение. В Комсомольске-на-Амуре начали отсыпку низких мест в прибрежной черте города, а на пересечении улиц монтируют трубопроводы для откачки воды.

Утром 21 сентября уровень воды в Амуре около Хабаровска составлял 628 сантиметров, при опасном явлении - шесть метров. Частично подтоплены 34 населенных пункта в шести районах, вода зашла в 2300 приусадебных и дачных участков.

Напомним, что в 10 районах Хабаровского края объявлен режим ЧС.