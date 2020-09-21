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21.09.2020 12:55
Рубрика: Происшествия

На Алтае нашли тело туристки, утонувшей в Катуни

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

Алтайские спасатели нашли тело жительницы Новосибирска, утонувшей 3 сентября возле села Элекмонар.

- Тело женщины лежало посреди русла на каменистой косе, - сообщает поисково-спасательная группа Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай. - После извлечения из реки оно было передано правоохранительным органам для проведения следственных действий.

Турист погиб во время сплава в Горном Алтае

43-летняя жительница Новосибирска отдыхала в селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай вместе с друзьями. Перед тем как искупаться в реке, сибирячка записала ролик для Instagram и буквально напророчила свою смерть.

- Зайду и спокойно поплыву, а потом меня прибьет к тем камням через пару дней, - пошутила она, стоя на берегу бурлящей Катуни.

Во время заплыва туристка не справилась с сильным течением, ее стало сносить вниз, после чего она ушла под воду. Поиски пропавшей продолжались 17 дней.

- Мы не устанем повторять: Катунь - своенравная горная река, - напоминают спасатели. - Вода в ней холодная - 10-15 °С. При такой температуре существует огромный риск подвергнуться судорогам. Дно каменистое, течение очень бурное, особенно подводное, с ним невозможно справиться. Не делайте глупостей, пытаясь снять "крутое" видео или фото, ведь в этот момент вы можете потерять самое дорогое - жизнь.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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