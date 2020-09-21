Суд освободил из-под стражи фигурантов дела о разливе дизтоплива в Норильске

Красноярский краевой суд принял решение освободить из-под стражи руководство ТЭЦ-3, где произошел разлив дизельного топлива из резервуара.

Суд отказал в продлении срока содержания под стражей директора Норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова, фигуранта дела о разливе дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3, и главного инженера Норильской ТЭЦ-3 Алексея Степанова. Они находились под стражей с 11 июня 2020 года.

Им инкриминируется уголовная статья "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее в связи с происшествием в Норильске было объявлено ЧС федерального уровня. В данный момент возбуждено несколько уголовных дел: по статье о порче земли, кроме того, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, о загрязнении вод. Четвертое дело завели о халатности и несвоевременном информировании о ЧП. Генпрокуратура объединила все одно производство и передала в СК.