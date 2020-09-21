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21.09.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

В Архангельске осудили водителя, сбившего зоозащитницу с собаками

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске Октябрьский районный суд приговорил 39-летнего водителя джипа к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. В феврале этого года он сбил на пешеходном переходе 66-летнюю женщину с тремя собаками. Известная в городе зоозащитница Ольга Шестакова и одна из ее подопечных погибли, а виновник трагедии скрылся с места происшествия.

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Как сообщает прокуратура региона, подсудимый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, вкупе с оставлением места ДТП. Установлено, что он двигался на слишком большой скорости и не остановился для пропуска пешеходов, как это сделали другие автомобили.

Водитель - генеральный директор одной из архангельских фирм - полностью признал свою вину.

Через час после трагедии на Троицком проспекте полиция нашла пустой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с характерными повреждениями в другом районе города. Это был тот самый джип, на котором сбили женщину с собаками. На следующий день водитель сам явился в полицию. На время следствия его заключили под стражу. Как выяснилось в суде, архангелогородца уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В частности, гендиректор ООО проезжал на красный свет и не пропускал пешеходов.

Помимо лишения свободы, суд также запретил виновнику смертельного ДТП в течение двух с половиной лет после освобождения управлять транспортными средствами. Кроме того, он должен выплатить близким погибшей 2,1 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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