В Ленобласти освободили экс-депутата, расстрелявшего лодку с людьми

В Приозерском районе Ленинградской области отпустили из следственного изолятора мужчину, который в июне расстрелял лодку с отдыхающими на озере Любимовском. Серьезные огнестрельные ранения получила женщина, находившаяся в лодке.

Мужчина, который по данным ТАСС, является бывшим муниципальным депутатом, был арестован спустя несколько дней после происшествия.

В отношении него Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Но сейчас срок нахождения экс-депутата под стражей истек. Как сообщили "РГ" в Ленинградском областном суде, на заседании в городском суде Приозерска обвиняемому избрали другую меру пресечения. Арест заменен запретом определенных действий.