На Кубани гражданин США за контрабанду наркотиков получил 4 года

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор в отношении гражданина США, осужденного за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе на приговор Ейского городского суда в отношении иностранного гражданина 1974 года рождения, обвиняемого по пункту "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотического средства в значительном размере").

Как писала "РГ", в феврале 2019 года обвиняемый, находясь в Ейске, через интернет заказал у неустановленного лица, находившегося в Великобритании, кокаин общей массой более трех граммов, что относится к значительному размеру. Затем это наркотическое средство, которое было, кстати, упаковано заводским способом, международным письмом из Англии было направлено в кубанский город и 16 мая 2019 года вручено адресату. Тогда иностранца и задержали правоохранители.

После возбуждения уголовного дела подсудимый пытался скрыться, но был задержан в аэропорту Минска, откуда он хотел вылететь в Турцию.

Ейский городской суд на время следствия заключил гражданина США под стражу. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Его осудили на четыре года.

Осужденный пытался обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде. Однако апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Гражданину США предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.