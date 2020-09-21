В Краснодаре мужчин будут судить за стрельбу на детской площадке

На Кубани прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело против двух местных жителей, которых обвиняют в хулиганстве с применением травматического и пневматического оружия.

31-летние мужчины, по версии следствия, устроили беспорядочную стрельбу на детской площадке в микрорайоне Гидростроителей, а затем скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"По версии следствия, вечером 10 июня 2020 года двое 31-летних жителей из хулиганских побуждений во время конфликта с двумя другими гражданами открыли беспорядочную стрельбу из травматического и пневматического оружия, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Это происходило в жилом массиве на ул. Гидростроителей краевого центра. С целью подавить волю потерпевших, нападавшие произвели неоднократные выстрелы в своих оппонентов, причинив им телесные повреждения, после чего с места совершения преступления скрылись".

Полиции удалось тогда быстро установить личности всех участников перестрелки, и было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как ранее уже писала "РГ", инцидент произошел на детской площадке во дворе ЖК "Каскад" кубанской столицы. В тот же вечер видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что с детской площадки бегут женщины с детьми. По словам очевидцев, мужчины начали выяснять отношения на детской площадке. Потом раздались выстрелы. Как пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, по предварительным данным, причиной конфликта стали долговые обязательства одного из его участников.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу и направило его в Советский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.