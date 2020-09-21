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21.09.2020 16:11
Рубрика: Происшествия

В Волгограде суд прекратил дело по иску о переходе на местное время

Текст: Николай Грищенко

Центральный районный суд Волгограда прекратил производство по делу о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское. Времяисчисление в регионе будет исчисляться по часовому поясу UTC +3, в котором Москва, Казань и Нижний Новгород.

Фото: iStock
Обнаружен механизм, замедляющий время

"Поскольку оспариваемым актом Волгоградской областной Думы непосредственно не нарушаются либо иным образом не затрагиваются права административных истцов", - говорится в официальном сообщении судебного ведомства.

Напомним, что осенью 2018 года после референдума Волгоградская область перешла на местное время - в часовой пояс UTC +4. В нем, кстати, расположены другие города Поволжья - Саратов, Самара и Астрахань. За перевод стрелок часов на один час вперед тогда высказались почти 59 процентов избирателей.

В марте нынешнего года депутаты Волгоградской областной думы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России более 65 процентов жителей области высказались за возврат московского времени, около 34 процентов - за местное время.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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