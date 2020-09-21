Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой

Лишение адвокатского статуса может оказаться не единственной проблемой известного защитника Эльмана Пашаева. Сегодня председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева.

Напомним, что в СМИ рассказывали, что Пашаев, вероятно, причастен к мошенничеству с недвижимостью одной из московских семей. Афера закончилась тем, что семья потеряла квартиру. Сначала Пашаев обманом прописался в их квартире, а позже приватизировал жильё уже на себя.

Бастрыкин не только поручил следователям изучить все обстоятельства, которые рассказывали журналисты, но и "дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав".