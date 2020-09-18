Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год

Эльман Пашаев - защитник актера Михаила Ефремова на скандальном процессе о смертельном ДТП - сегодня лишен статуса адвоката на один год. Об этом заявил председатель Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.

- Основное обвинение, которое было предъявлено - нарушение кодекса профессиональной этики, - сказал Гаглоев после заседания Совета Адвокатской палаты Северной Осетии, на котором во Владикавказе рассматривался вопрос о действиях Эльмана Пашаева на процессе по делу Ефремова.

Пашаев лично прибыл в столицу Северной Осетии на рассмотрение своего дисциплинарного дела. Он лишен адвокатского статуса уже в пятый раз.

- Заседание было очень напряженное. Говорят, три адвоката - это третья мировая. А там адвокатов было много. Представляете, что там было. Я не расстроился. Этого не будет. Я считаю, что я ничего не нарушил, - прокомментировал для журналистов это решение Пашаев.

Затем он зачитал телеграмму от Ефремова, в которой, по его словам говорится: "Пашаев ничего не нарушал, прошу прекратить в отношении него дисциплинарное разбирательство. С уважением, М. Ефремов".

В то же время Пашвев заявил: "К решению Адвокатской палаты я отношусь с большим уважением. Буду действовать на правовом поле. Я буду заниматься тем же, чем занимаюсь. Единственное, я теперь не могу защищать обвиняемых. Но могу представлять их интересы. Но год быстро пролетит - и все вернется на круги своя".