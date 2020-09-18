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18.09.2020 16:28
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе началось рассмотрение дела адвоката Пашаева

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Юрий Гень/РГ Фото: Юрий Гень/РГ
Фото: Юрий Гень/РГ

В пятницу во Владикавказе началось заседание Совета Адвокатской палаты Северной Осетии, на котором рассматривался вопрос о действиях Эльмана Пашаева, защитника актера Михаила Ефремова, на скандальном судебном процессе. Пашаев лично прибыл в столицу Северной Осетии на рассмотрение своего дисциплинарного дела.

Фото: РИА Новости
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Как уже сообщалось, ранее Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения юридической этики в действиях Пашаева: на взгляд экспертов, он превратил процесс в шоу, что повлияло на вынесение приговора известному актеру, которого осудили в итоге на восемь лет. А минюст России одновременно направил в свои территориальные управления по Северной Осетии и Москве указания внести представления на лишение статуса обоих адвокатов этого нашумевшего процесса - Эльмана Пашаева и его визави на суде Александра Добровинского.

- Михаил Ефремов, чтобы вы понимали, стал жертвой заказа, - считает Эльман Пашаев. - Когда человек совершил правонарушение, а от этого никто не застрахован, он должен понести наказание. Но у нас должен работать суд.

Адвокат пришел на заседание в голубом костюме и был внешне абсолютно спокоен. "Я же адвокат, я выступал много раз, и я всегда готов", - с улыбкой ответил он на вопрос, волнуется ли и чего ждет от заседания Совета.

- В Осетии я прожил два года, здесь у меня был свой бизнес, и здесь я вел дела, - сказал перед началом заседания Эльман Пашаев журналистам, среди которых находится и корреспондент "РГ" . - Именно поэтому я выбрал республику для получения статуса и стал членом Адвокатской палаты республики. После лишения статуса адвоката я не расстроюсь. Это не мой стиль. Когда Иисус Христос подвергался гонениям, он не впал в уныние? Я не собираюсь сравнивать себя с ним, но падать духом тоже не собираюсь. Кроме того, я по-прежнему могу заниматься защитой потерпевших в гражданских делах и как помощник или консультант, юрист, в рамках уголовного дела. Но статусом адвоката, конечно, очень дорожу. На эту профессию я учился всю жизнь. По закону я имею право получить членство в Адвокатской палате любого региона России. Мне закон этого не запрещает.

В данный момент заседание Совета Адвокатской палаты Северной Осетии продолжается.

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