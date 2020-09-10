Адвокатская палата Осетии рассмотрит действия Пашаева в деле Ефремова

Совет Адвокатской палаты Северной Осетии, в которой состоит защитник Эльман Пашаев, рассмотрит его действия на специальном заседании, которое назначено на 18 сентября. Об этом в четверг корреспонденту "РГ" сообщил председатель адвокатской палаты РСО - Алания Марк Гаглоев.

Речь идет о действиях Эльмана Пашаева в деле актера Михаила Ефремова, которого недавно осудили на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в адвокатских кругах, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии установила, что защитник Эльман Пашаев якобы нарушил кодекс этики в отношении своего клиента. По мнению экспертов, его публичная активность должна была быть иной. При этом претензии к стратегии защиты адвоката не высказываются.

По словам экспертов, в соответствии с юридическими и законодательными нормами, заключение квалификационной комиссии должен рассмотреть Совет адвокатской палаты, который и принимает окончательное решение по действиям того или иного своего члена.

- Совет Адвокатской палаты рассмотрит действия Эльмана Пашаева в деле актера Михаила Ефремова, - рассказал председатель палаты Марк Гаглоев. - В заседании будет участвовать сам Эльман Пашаев, и ему предоставят возможность дать объяснения по каждому пункту работы. Но это заседание является закрытым, а информация до принятия решения Советом - конфиденциальной. После принятия решения мы официально его обнародуем.

Известно, что региональная палата также может принять решение о дисциплинарном наказании адвоката. Это может быть замечание, предупреждение или же прекращение статуса адвоката.

Как уже писала "РГ", осужденный на восемь лет колонии Михаил Ефремов считает, что приговор мог быть мягче, если бы не действия его адвоката Эльмана Пашаева, который, по мнению актера, подставил своего подзащитного: пообещал одно, а получилось другое.

Ефремов рассказал, что вроде бы не продлевал договор с защитником и думал, что придет другой адвокат, а пришел снова Пашаев. "И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - рассказал актер.

Напомним, что Михаил Ефремов был признан виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Актер был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.