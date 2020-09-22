Что переняли его дети и внуки, которые судят и делают наше молодое кино

Сергей Бондарчук - советский режиссер и актер (Народный артист СССР), обладатель премии "Оскар" за фильм "Война и мир" (самый длинный фильм-лауреат за всю историю "Оскара") - был мощнейшей фигурой и в жизни, и в кинематографе. Заряда его жизни и творчества хватило на несколько поколений. Сергей Федорович продолжился в своих детях и внуках, которым по наследству передалась внутренняя наполненность и сила, и во многих поколениях творцов - российских, в первую очередь.

К столетию со дня рождения Сергея Бондарчука подготовлено много мероприятий. Но ценнее всего то, что сделали его дети.

Наталья Бондарчук - заслуженная артистка России, звезда фильмов "Солярис" Андрея Тарковского, "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Красное и черное" Сергея Герасимова и других картин, накануне юбилея отца была председателем жюри на одном из крупнейших кинофестивалей в России - "Амурская осень". Киносмотр проходил на Дальнем востоке, в Благовещенске с 13 по 21 сентября. Именно в Благовещенске Наталья Сергеевна представила первый, сигнальный, экземпляр своей книги, посвященной отцу: "Сергей Бондарчук: лента жизни". В книге рассказано, как ее отец работал над фильмами "Молодая гвардия", "Отелло", "Попрыгунья", "Судьба человека", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Степь", "Борис Годунов". Конечно, в издании идет речь и об учителях, друзьях и близких Сергея Федоровича - Сергее Герасимове, Инне Макаровой, Ирине Скобцевой, Василии Шукшине, Нонне Мордюковой, Никите Михалкове, Сергее Никоненко и других.

Некоторые из этих людей стали и героями нового документального фильма "Планета Бондарчук", который Наталья Сергеевна также представила амурским зрителям. Как и обширный фрагмент еще одной документальной картины "Детство Сереги Бонди". Вторая повествует о детских и юношеских годах Сергея Бондарчука, а его самого в фильме играет его правнук. А вот первый фильм сохранил память и об Олеге Табакове, и о выдающемся операторе Вадиме Юсове. Их уже нет с нами, но, говоря о Бондарчуке, они размышляют о главном - и в жизни, и в профессии. Фильм "Планета Бондарчук" наполнен архивными свидетельствами, кадрами из картин Сергея Бондарчука, ставшими классикой кинематографа. И невольно при просмотре, примеряешь его творчество на сегодняшние ленты и современных творцов. Увы, не всегда в пользу последних. Но, к счастью, угрюмый человек, который редко улыбался. Молчун по жизни Сергей Бондарчук сумел настолько мощно выразить себя в каждом своем творении - будь то роль в кино, режиссерская или сценарная работа, что это способно и научить, и задать тон нашим современникам. Им нужно только пересмотреть его фильмы.

Что касается дочери, уроки отца проявились и в том, как она судила новое российское кино (стоит сказать, что половина из 13 конкурсных фильмов на "Амурской Осени" были дебюты). Посмотрим, какие же картины выбрало жюри под председательством Натальи Бондарчук, в которое вошли продюсер Владимир Игнатьев, актер Олег Алмазов, художник Владимир Трапезников и автор этих строк. Кому вручили "Амурских журавлей" - именно в таком виде сделаны статуэтки призов фестиваля. И нужно добавить, что в этом году впервые призы на "Амурской осени" получили денежный эквивалент. Так, например, обладатель Гран-при получил 150 тысяч рублей.

Четыре фильма "Амурской осени"

"Когда она приходит"

Режиссерский дебют известного актера Александра Цоя. Широкий зритель знает его, например, по роли Хана Батыя в фильме легенда о Коловрате. Театральная публика любит работы Цоя в Театре "Школа современной пьесы". За картиной "Когда она приходит" стоит студия "ВГИК-Дебют". Та самая, фильмы которой, такие, как "Бык" Бориса Акопова или "Как Витька Чеснок вез Лешку Штыря в дом инвалидов" получали награды на ведущих премиях и фестивалях в нашей стране и за рубежом. Ленте "Когда она приходит" на 18-м кинофестивале "Амурская осень" в этом году жюри конкурса полнометражных фильмов присудило три награды. Гран-при имени Валерия Приемыхова, призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль - актер Петр Скворцов. Лента рассказывает о молодом человеке, офисном работнике, чей круг общения, приоритеты и ценности жизни меняются, искажаются и пытаются стать на место, в то время, когда он переживает развод с женой и расставание с единственным сыном. В фильме также снимались Аглая Тарасова, Максим Виторган и другие.

"Клятва"

Фильм получил на "Амурской осени" два приза - за лучший сценарий и лучшую женскую роль - актриса Анна Вартанян. Лента режиссера Романа Нестеренко сделана при поддержке Российского военно-исторического общества. Основана на реальных событиях. Главные герои: Наум Балабан - главврач Крымской психиатрической лечебницы и его жена - Лиза, которая в свое время уехала из Германии, своей родины, за любимым в Россию. В фильме рассказано, как эта семья, потерявшая единственного сына, помогала людям - и во время сталинских репрессий, и во время фашистской оккупации. Звезды фильма Юрий Цурило, Василий Мищенко, Игорь Гарбузов и другие.

"Кроличья лапа"

Новая работа известного режиссера Наны Джорджадзе награждена в Благовещенске за достойную операторскую работу - оператор Михаил Квирикадзе. У фильма много достоинств, и он найдет свое место в сердце зрителей. Кому-то понравится Пьер Ришар, исполняющей в ней роль опытного винодела, различающего малейшие вкусовые оттенки любого вина. Кто-то посмеется, наблюдая за тем, как авторы сравнили культуру потребления алкоголя в России и Франции в 90-х, двухтысячных и в наши дни. Но большинство проживет прекрасную историю любви, которая длится на протяжении трех десятилетий, вместе с главными героями. Очаровательной наивной, слабой и уступчивой петербурженкой (актриса Светлана Щедрина) и ревнивым французом - Николя Дювашель. Зрителей порадуют и актерские работы - Евгении Добровольской, Олега Гаркуши, Евгения Ткачука и других.

Фильму "Земля Эльзы", где сыграла свою последнюю роль Ирина Печерникова, "РГ" отдала свой приз с формулировкой: "За блестящее кинематографическоевоплощение мысли: никогда не поздно быть счастливым". Фото: Пресс- служба кинофестиваля "Амурская осень"

"Земля Эльзы"

Дебют режиссера Юлии Колесник - ленту, снятую по пьесе Ярославы Пулинович - зрители прозвали пророческой работой. В главных ролях в картине - людей, которые встретились в пожилом возрасте и полюбили друг друга, сыграли Вениамин Смехов и Ирина Печерникова. Для Ирины Печерниковой - звезды культового советского фильма "Доживем до понедельника", где она сыграла учительницу, "Земля Эльзы" оказалась последней работой в кино. Месяца не прошло, как Печерникова - кумир миллионов зрителей - ушла из жизни. Это случилось 1 сентября. В фильме также снимались Анна Уколова, Сергей Епишев и другие.

"РГ" отдала этому фильму свой приз, который наше издание традиционно вручает на фестивале "Амурская осень" с формулировкой: "За блестящее кинематографическое воплощение мысли: никогда не поздно быть счастливым".

Кстати

Программа фестиваля "Амурская осень" в этом году принесла немало открытий. Два фильма могут заслужить народную любовь. Понять в этот раз точно это было трудно, поскольку из-за пандемии и невозможности голосовать традиционным путем не напечатали бюллетени и не определяли Приз зрительских симпатий. Речь о фильмах "От печали до радости" - ее герои простые заводские труженики со своими семейными проблемами. Главные роли в фильме исполнили Федор Добронравов и два его сына - Виктор и Иван, Инга Оболдина и Ирина Пегова. Второй фильм - добрый и светлый "Иваны, помнящие родство". Он состоит из новелл - историй, рассказанных в поезде случайными попутчиками главного героя. Одна из новелл "Интервью" - бьет наотмашь в сердце каждого зрителя блестящей актерской игрой Алексея Серебрякова. Известная актриса Татьяна Лютаева сняла свой режиссерский дебют "Камень. Ножницы. Бумага". Главную роль сыграла ее дочь - Агния Дитковските, и режиссер сняла ее так, как может только любящая мать. Фильм способен растрогать до слез игрой Владимира Ильина - он исполнил роль педагога по актерскому мастерству, который вносит в жизнь своих учеников настоящие искренние ценности. Продюсер картины, лидер группы "Любэ", Николай Расторгуев - он появляется и в кадре , в смешной эпизодической роли. Лента привлекает и операторской работой - Андрей Каторженко. Фильм-этюд, сделанный рукой опытного мастера, режиссера Владимира Мирзоева "Как Надя пошла за водкой". В нем снимались, в частности, Евгений Цыганов и Яна Троянова. Лента сильна диалогами и заметными актерскими работами. В конкурс пошел и наполненный физической энергией дебют "Восьмая проблема Гилберта". Режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли - Амет Магомедов по образованию физик. Он снял необычную историю любви из жизни современных ученых. С "Кинотавром" этого года "Амурскую осень" "роднила" лента "Конференция" Ивана И. Твердовского. В Сочи фильм получил награду за лучший сценарий, а до этого он побывал на Венецианском фестивале , где вошел в параллельную программу "Дни Венеции" - ту самую, где Гран-при получил другой российский фильм - "Китобой" Филиппа Юрьева.

Стоп, камера!

Фильм "Бондарчук" - документальная лента о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке, к сожалению, к юбилейной дате - 25 сентября - готова не будет, но ее обещают выпустить до конца года.

Хотя первоначально собирались завершить работу над картиной именно к громкой дате - выход фильма приурочен к празднованию столетия со дня рождения Сергея Бондарчука. Однако первый неигровой фильм в истории компании Art Pictures Studio, который продюсирует сын Сергея Федоровича - Федор Бондарчук, - ожидается с невероятным нетерпением не только у нас в стране, но и за рубежом, и об этой работе явно будут много говорить. И смотреть ленту будут с большим интересом, потому что она единственная с воем роде - так не снимали еще ни об одном из наших классиков кинематографа.

Снимают картину журналисты Антон Желнов и Денис Катаев, которые организовали серию интервью с известными кинематографистами в Италии, Франции, Америке и Великобритании.

На фестивале "Зеркало" имени Андрея Тарковского, Федор Бондарчук с коллегами провели специальную онлайн-встречу со зрителями, где показали фрагменты из будущего фильма. Обозреватель "РГ" задала вопрос о том, что нового открыли для себя создатели картины. Федор Сергеевич ответил, что для него наибольшее открытие связано с работой отца на всемирно известной итальянской киностудии "Чинечитта", с тем, как он взаимодействовал с легендами итальянского кинематографа Федерико Феллини, Роберто Росселини и другими.

Тем временем

Федор Бондарчук на фестивале"Зеркало" представил фрагментыбудущего фильма об отце. Фото: РИА Новости

Первый канал к столетию великого режиссера подготовил новый документальный фильм "Миры и войны Сергея Бондарчука. Эфир - 26 сентября в 15:05. Лента напоминает о том, что кинополотна Бондарчука знает весь мир, он был на войне и пришел во ВГИК, что называется в кирзовых сапогах. Его карьера - очень крутой взлет. Сначала его взял к себе на актерский сам Герасимов. Когда ему исполнилось тридцать два, Сталин присвоил ему звание народного артиста СССР - моложе его народных артистов тогда не было. Потом он сам нашел Шолохова и самым первым в стране снял фильм про судьбу военнопленного. Его женой стала одна из самых красивых актрис Советского Союза. В свои 40 взялся за экранизацию романа "Война и мир". Командовал целыми армиями на площадке, снимал 10 лет, и за это время еще дважды стал отцом. Едва остался жив во время съемок, пережив клиническую смерть. Получил "Оскара", мировое признание, благосклонность советской власти, всюду открытые двери и безграничные возможности. Но в 1986 его исключили из руководства Союза кинематографистов, указали на дверь и не дали больше снять ни одного фильма. Ему припомнили все: награды, звания, административные ресурсы. Последнее кино - "Тихий Дон" - он снимет на деньги западных продюсеров, которые прогорят, и Бондарчук никогда не увидел свою выстраданную работу.

Сын Сергея Бондарчука - Федор показывает в фильме кабинет отца в квартире семьи на Мосфильмовской улице, а также хранящиеся там рукописи, картины, письменный стол и личные вещи. Показывает места в Москве, связанные с памятью об отце. Федор Бондарчук нашел в родительском доме в Барвихе новые архивные материалы: рукописи, дневники, раскадровки. Все это зрители увидят впервые. Ирина Скобцева рассказывает в фильме о муже. В фильме использованы фрагменты интервью Сергея Бондарчука разных лет. В нем также приняли участие: Сергей Бондарчук (внук), Константин Крюков (внук), Никита Михалков, Василий Лановой, Анатолий Петрицкий (оператор фильма "Война и мир"), Карен Шахназаров, Павел Полунин ("Судьба человека", исполнитель роли Ванюшки), Зинаида Кириенко, Алексей Иващенко (выпускник Сергея Бондарчука) и другие.

Личное

Как мой учитель играл Пьера Безухова

Фото: vcbs.ru

Меня не было на свете, когда чей-то аппарат сделал это фото (или это коллаж? Не важно). Справа - Сергей Бондарчук в образе Пьера Безухова. А вот человека на фото слева вы не знаете. Это Юрий Девочкин, его дублер.

Сцены взятия Смоленска в эпопее "Война и мир" снимались в антураже Иосифо-Волоцкого монастыря под Волоколамском. К съемкам активно привлекали местных жителей. И вот один из них подошел под стать Сергею Бондарчуку. Какие уж там каскадерские трюки он выполнял, я не знаю, но в финальную версию картины вошел лишь секундный эпизод со спиной Девочкина. Об этом знают все старожилы Волоколамска и при случае вам обязательно расскажут. Бренд.

Юрий Васильевич Девочкин руководил районной газетой, возглавлял районную кино-фотостудию, в которую мальцом когда-то пришел и я. Многие годы этот большой добрый человек, немножко не от мира сего, как Безухов, учил меня искусству светописи. Мы снимали парады, митинги, поэтические посиделки и прочие скромные события нашего городка. Снимали на 16-мм пленку. А это, кто знает, полшага до 35 мм большого кино.

Материал подготовил Борис Голкин