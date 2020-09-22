Косачев о выступлении Путина на ГА ООН: Это были слова мирового лидера

Новости

Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей 03:31
Трамп заявил о желании скорее заполнить вакансию в Верховном суде США 03:27
Трамп прокомментировал смертность в США от коронавируса 03:11
В США пострадавшим от COVID-19 семьям направят 8 миллиардов долларов 02:55
МКС успешно уклонилась от неопознанного космического объекта 02:29
Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 02:16
Экс-советник Белого дома: США становятся в мире объектом для жалости 02:02
Белый дом объяснил увольнение критиковавшей Трампа сотрудницы 01:45
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой 01:41
В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2" 00:54
НАСА: МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора 00:42
ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19 00:41
В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания 00:24
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 22.09.2020
"Барселона" заблокировала переход Суареса в "Атлетико" 22.09.2020
Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за болезни отца 22.09.2020
Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции 22.09.2020
Мишустин выступит на форуме "Дни лидеров муниципального управления" 22.09.2020
В Москве найдены убитыми женщина с сыном 22.09.2020
Петербургские студенты "научили" зубную щетку брать у владельца анализы 22.09.2020
Новак: Энергокомпании увеличивают инвестиции в "зеленые" технологии 22.09.2020
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 22.09.2020
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 22.09.2020
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 22.09.2020
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 22.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 21:58
Рубрика: Власть

Косачев о выступлении Путина на ГА ООН: Это были слова мирового лидера

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Думаю, большинство из нас, слушая видеовыступление президента России В.Путина в рамках заседания Генассамблеи ООН, не могли не отметить, что это были слова и идеи не столько национального, сколько мирового лидера. Наверное, многие хотели бы услышать все это из уст президента американской сверхдержавы, претендующей на глобальное лидерство - но не услышали.

Вместо этого Трамп занялся довольно мелочным сведением счетов с оппонентами и конкурентами, оправданием односторонних репрессалий Вашингтона против неугодных государств, и даже выразил гордость по поводу выхода из международных соглашений, в частности - иранской ядерной программы. При этом Трамп был отнюдь не одинок в своем национальном эгоизме (хотя его незатейливо-хвастливое утверждение о том, что "процветание Америки - это основа свободы и безопасности во всем мире", будет трудно кому-либо переплюнуть) - подобные мотивы звучали и у других лидеров.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН

Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией, в которое Россия внесет свой вклад и открыта для взаимодействия с другими, охотно поделится достижениями, и может начать уже с аппарата самой ООН. Где Трамп говорит, что Америка сама добилась каких-то международных сделок, по сути - чуть ли не в пику ООН, Путин делает акцент на незыблемости норм права и институтах, специально подчеркнув, например, намерение укреплять ВОЗ, ставшую объектом нападок со стороны того же Вашингтона.

Центральная часть выступления российского президента была посвящена роли ООН в системе глобального управления и, в частности, миссии Совета Безопасности и механизма "вето" пяти государств-основателей Организации и победителей во Второй мировой войне. Этот элемент доказал свою жизнеспособность и эффективность в предотвращении силовых методов решения самых острых проблем и должен быть сохранен в интересах мировой стабильности. Однако ключевое - и СБ ООН, и сами Объединенные Нации должны действовать в интересах всех без исключения государств.

В этом же - инклюзивно общечеловеческом - ключе В.Путин говорил и обо всех принципиальных проблемах, стоящих перед человечеством. И здесь было заметно отличие - если американский лидер в контексте пандемии, терроризма, климата и т.п. "жаловался" на Китай, Иран, КНДР и других, то президент России говорил о механизмах совместного решения этих проблем, упомянув сначала ООН, затем "Двадцатку", и только потом - другие организации. При этом был отмечен замысел концепции Большого евразийского партнерства, которое бы объединило все государства континента на основе интеграции интеграций в интересах всех без исключения народов Евразии. Там, где Трамп уповает на эффективность давления на другие государства, Путин отмечает важность создания в условиях пандемии свободных от санкций и военных действий "зеленых коридоров" для доставки товаров первой необходимости в остро нуждающиеся в них странах, и ухода от экономических ограничений, что само по себе дало бы мощный импульс мировой экономике в преодолении последствий пандемии.

В рамках выступления В.Путина заявлена принципиальная позиция России по вопросам контроля над вооружениями - и опять же в сугубо конструктивном ключе, без обвинений и упреков, хотя оснований для них предостаточно. Причем заявлено не просто о намерении вести двусторонние переговоры с США, но выйти на комплексные договоренности, которые могут стать основой новой глобальной архитектуры безопасности - важнейшая тема, которая, похоже, должна стать темой пятистороннего разговора "пятерки" основателей ООН. Безусловно, в мире с интересом будут ждать дальнейшего развития этой идеи. То же касается и кибербезопасности и отказа от размещения оружия в космосе: в каждом случае - акцент на совместные действия, на международные соглашения, на диалог.

Фото: iStock
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе

Выбор в пользу объединительной и подчеркнуто неконфронтационной тональности в выступлении президента России себя полностью оправдывает. Позиция нашей страны выглядит убедительно, конструктивно и не эгоистично. Те, кто ожидал ответа на чужие выпады и перебранки с голословными обвинениями со стороны других лидеров, были явно разочарованы. Путин выступил как глава ответственной мировой державы, и на этом фоне национал-эгоизм некоторых других выступлений и грубоватые нападки на саму Россию выглядели еще более контрастно и не очень достойно высокой трибуны Объединенных Наций.

Самое сильное выступление на Генассамблее до этого момента и, я уверен, и впредь.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Косачев о выступлении Путина на ГА ООН: Это были слова мирового лидера
"Яндекс" покупает TCS Group Олега Тинькова за 5,48 млрд долларов
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Путин назвал причину разработки гиперзвукового оружия
Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД