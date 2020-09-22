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22.09.2020 05:28
Рубрика: Экономика

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в течение полугода с карточки не снимаются средства, то получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат. Свои рекомендации дал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Фото: REUTERS
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"Граждане, которые за счет помощи детей или сделанных накоплений долгое время не обналичивают карту, через шесть месяцев могут столкнуться с блокировкой. Таким образом закон защищает финансы государства от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу", - пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Чтобы выплаты возобновились, придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ. Если выдано исполнительное производство, то приставам не составит труда заблокировать карту для списания необходимых средств.

Ранее эксперты Банка России рассказали, что жители страны стали реже использовать банковские карты - на руках у граждан по итогам II квартала их оказалось на 4,5 миллиона меньше, чем в начале года. Но, скорее всего, речь идет о влиянии пандемии и связанных с ней ограничений, чем об устойчивой тенденции по отказу банковских клиентов от "пластика".

Экономика Экономика Пенсии и пособия

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