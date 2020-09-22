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22.09.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan Maxima - 40 лет. Выпущена спецверсия седана

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan представила специальное исполнение седана Maxima, которое приурочили к 40-летнему юбилею модели.

Фото: Роспатент
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Кузов Nissan Maxima 40th Anniversary Edition окрашен в специально созданный цвет Ruby Slate Grey Pearl, с ним контрастирует чёрная крыша. Также модель получила чёрные 19-дюймвые колёсные диски эксклюзивного дизайна и шильдики аналогичного цвета.

Сиденья и дверные ручки отделаны красной полуанилиновой кожей, на спинках присутствует логотип спецверсии, выполненный методом тиснения. Фон тахометра и спидометра сделали белым - в честь прошлых поколений модели.

"Юбилейный" Nissan Maxima оснащён 300-сильным бензиновым V6 объёмом 3.5 литра и вариатором Xtronic.

Цена на новинку пока не объявлена. Купить Nissan Maxima в США в обычной комплектации можно начиная от 34450 долларов (2,6 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan