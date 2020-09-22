Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением

Компания Qualcomm анонсировала новый мобильный процессор для смартфонов среднего ценового сегмента. Гаджеты на Snapdragon 750G появятся к концу года. Об этом сообщает портал The Verge.

Мобильный процессор получил встроенную систему ИИ-алгоритмов, благодаря которой возможно отфильтровывать шум вокруг во время разговора по телефону или использования голосовых ассистентов. Как утверждает производитель, ИИ способен подавить строительный шум, детский плач и многое другое.

Чип получил графический ускоритель Adreno 619. Qualcomm обещает, что производительность в играх вырастет на 10% процентов по сравнению с предыдущим поколением. Также процессор поддерживает сети пятого поколения - 5G. Кроме того, в гаджетах среднего ценового сегмента появятся Wi-Fi 6 и быстрая зарядка нового поколения - Qualcomm Quick Charge 4+.