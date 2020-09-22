Путин назвал первоочередным вопросом продление договора об СНВ

- Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, - заявил российский лидер. В частности, речь, по его словам, идет об укреплении действующих в этой сфере договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия.

- Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, - это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро, - акцентировал президент РФ. - Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами.

Кроме того, продолжил он, в РФ рассчитывают "на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем".

- Добавлю, что с прошлого года - хочу это подчеркнуть - уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки, - напомнил Владимир Путин. - Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников.

Он считает, что встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. "Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности", - подчеркнул президент РФ. При этом, по его оценке, важно учитывать предыдущий опыт в этой сфере.