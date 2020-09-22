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22.09.2020 19:23
Рубрика: Власть

Путин предупредил о долгом восстановлении глобальной экономики после пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Глобальную экономику предстоит восстанавливать "очень долго" в результате пандемии коронавируса. Потребуются нестандартные решения, над которыми страны должны работать сообща. Об этом заявил президент России Владимир Путин в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- Мы все столкнулись с новым вызовом - пандемией коронавируса, - напомнил российский лидер. - Болезнь затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Карантины, закрытие границ стали реалиями сегодняшнего дня, отметил Владимир Путин. По его словам, экспертам еще только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока в результате пандемии, его отдаленные последствия.

Но уже сейчас очевидно, что восстановление глобальной экономики будет долгим, добавил президент РФ. "Причем, не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры, потребуются нестандартные решения, - считает он. - Выработать их можно только вместе".

Владимир Путин назвал это совместной задачей как ООН, так и стран "двадцатки", а также других межгосударственных организаций и интеграционных объединений.

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