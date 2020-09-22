Путин предупредил о долгом восстановлении глобальной экономики после пандемии

- Мы все столкнулись с новым вызовом - пандемией коронавируса, - напомнил российский лидер. - Болезнь затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней.

Карантины, закрытие границ стали реалиями сегодняшнего дня, отметил Владимир Путин. По его словам, экспертам еще только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока в результате пандемии, его отдаленные последствия.

Но уже сейчас очевидно, что восстановление глобальной экономики будет долгим, добавил президент РФ. "Причем, не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры, потребуются нестандартные решения, - считает он. - Выработать их можно только вместе".

Владимир Путин назвал это совместной задачей как ООН, так и стран "двадцатки", а также других межгосударственных организаций и интеграционных объединений.