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22.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Названы регионы с самыми дешевыми продуктами питания в России

Текст: Татьяна Ткачева
Как изменились цены на основные продукты питания, изучили маркетологи в рамках общероссийского некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой". В сентябре в исследовании принял участие 51 город России, а также Алматы и Мельбурн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Задача проекта - оценить в динамике минимальную стоимость "пюрешки" - условного рациона на одного человека в сутки.

Меню рациона разработали специалисты по питанию и едино для всех городов. В него входят, например, картошка с котлетой, овсяная каша, салат "Оливье" и другие блюда. Для их приготовления на завтрак, обед и ужин требуется 31 продукт. В заданный день в одно и то же время участники мониторинга замеряют цены в федеральных и местных розничных сетях (в четырех-пяти разных магазинах в каждом городе). Выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке (не пересчитывая на килограмм).

Таким образом, на стоимость "пюрешки" влияет три основных фактора: стоимость продукта, размер упаковки и наличие дешевых продуктов в магазине на момент мониторинга.

Самый дешевый набор базовых продуктов удалось собрать в Курске. Минимальная себестоимость суточного рациона здесь составила 223,44 рубля, а общая стоимость корзины, которую необходимо купить, чтобы "приготовить" условленные блюда, - 1 790 рублей. Второе место занял Омск, где "пюрешка" дороже на девять рублей. Тройку лидеров замыкает Липецк с 235,4 рубля.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В топ-10 городов с самой дешевой "пюрешкой" - четыре представляют Центральный федеральный округ, три - Приволжский, два - Сибирь и один - Северо-Западный.

"Самая дорогая "пюрешка" в сентябре оказалась в Якутске (423,5 рубля), следом традиционно идут Мурманск (315,35 рубля) и Иркутск (306,84 рубля), - сообщили авторы исследования. - Крымские города, которые в прошлой волне входили в число передовиков по дешевизне рациона, теперь расположились на 13 (Севастополь) и 18 (Симферополь) местах".

Стоимость суточного рациона на одного человека, по версии проекта "Котлета с пюрешкой", в Москве составила 287,5 рубля, и с этим показателем столица занимает 41 место в общем списке. В Санкт-Петербурге (19 место) стоимость рациона на 25 рублей ниже.

За минувший квартал минимальные цены на условный рацион снизились практически во всех регионах. Подорожание если и было, то в рамках допустимой при подобных исследованиях погрешности.

Наибольшее снижение стоимости условного рациона отмечено в Иваново и Казани (18,5 и 18,3 процента соответственно). В Курске она уменьшилась на 14,8 процента, в Иркутске - на 12,2. "Пюрешка" в Санкт-Петербурге и Москве за квартал потеряла в цене 8-9 процентов, следует из данных исследования.

В ходе мониторинга аналитики сопоставили стоимость условного суточного рациона с размером прожиточного минимума, действующего в регионе, в пересчете на сутки. В большинстве регионов этот минимум в третьем квартале увеличился. Однако ни в одном регионе не превысил 82 процентов от величины прожиточного минимума в день. И сегодня два из пяти городов имеют соотношение в интервале 60-70 процентов. А в Москве вообще на питание по выбранному меню нужно затратить менее 50 процентов прожиточного минимума.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В каждом втором городе (50 процентов) стоимость "Котлеты с пюрешкой" составляет более 20 процентов от размера номинальной начисленной заработной платы за месяц (в пересчете на день). В июне таких было более 80 процентов. В столице на еду нужно зарезервировать 9 процентов среднего заработка (аналогичный показатель обнаружен в Мельбурне), в Санкт-Петербурге - 11.

В переводе на рубли стоимость суточного рациона во втором по размеру городе Австралии - Мельбурне - составила 901 рубль, а средний дневной доход - 10 175 рублей. Таким образом, на еду по методике "пюрешки" там нужно отложить лишь десятую долю заработка. В России таких показателей нет.

В Алматы стоимость рациона в переводе на русские деньги - 276 рублей. Это довольно средний показатель для России. "Удивительно, что по данным статистического ведомства Казахстана прожиточный минимум в Алматы за первый квартал 2020 года в переводе на одни сутки составил 203 рубля. "Пюрешка" превышает этот показатель почти на треть. В структуре же средней заработной платы (по итогам первого квартала) условный суточный рацион занимает 60,8 процента. Сопоставимых регионов в России также не обнаружено", - добавили аналитики сети "Полстеры.рф".

Справка "РГ"

Меню "Котлеты с пюрешкой":

Завтрак - овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина.

Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб.

Ужин - салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Проект запустила с апреля 2020 года сеть региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф".

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