С родителей рыбинских вандалов взыщут почти 750 тысяч рублей

В Рыбинске родители двух подростков-вандалов должны будут выплатить в городской бюджет 745 тысяч рублей в равных долях.

Соответствующее решение вынес суд по иску департамента имущественных и земельных отношений городской администрации.

Инцидент, после которого департаменту пришлось обращаться в суд, произошел рано утром 28 августа 2018 года. Тогда подростки 12 и 14 лет разбили гранитную облицовочную плитку на двух смотровых площадках Волжской набережной. Личности вандалов установили по камерам видеонаблюдения. Молодые люди во всем сознались.

- При участии городской администрации удалось установить личности хулиганов. Так как виновниками оказались несовершеннолетние, иск о взыскании расходов на ремонт был подан к родителям юных вандалов, - пояснил заместитель главы администрации Алексей Рябченков.

В горадминистрации рассказали, что в июле прошлого года смотровую площадку в створе улицы Луначарского полностью восстановили. На приобретение плитки из карельского гранита и сам ремонт из местного бюджета было выделено около миллиона рублей.