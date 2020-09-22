Водитель Infinity задержан после крупного ДТП в центре Москвы

Предполагаемый виновник резонансного ДТП на Остоженке задержан полицией. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

По факту аварии с участием Infinity под управлением рэпера Эльмина Гулиева возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта - статья 264 УК РФ. Все данные свидетельствуют, что Гулиев на своем Infinity проскочил на красный свет перекресток с Померанцевым переулком. Внедорожник столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

В общей сложности в аварии пострадали четыре человека: трое пешеходов и пассажирка Infinity. Один из них отказался от госпитализации, остальные доставлены в больницы с тяжелыми травмами.