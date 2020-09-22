Новости

Московская канатная дорога подарит скидку гостям с самокатами и велосипедами 09:19
Водитель Infinity задержан после крупного ДТП в центре Москвы 09:12
Как "натренировать" мозг для борьбы с болезнью Альцгеймера 09:00
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 45 пассажирами 08:53
Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона 08:32
Онколог Минздрава рассказал о самом простом методе обнаружить рак 08:23
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15% 08:22
Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора ЕАО 07:49
В Австралии на берег выбросились сотни китов 07:46
"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа 07:20
Apple сохранит удаленный режим работы и после пандемии 07:03
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона 07:01
Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску 06:54
Онколог Минздрава назвал симптомы, требующие срочного обследования 06:46
"Тампа-Бэй" сравняла счет в финале плей-офф НХЛ 06:36
Перуанские полицейские откопали в Андах более 400 килограммов кокаина 06:31
В Благовещенске из офиса украли сейф с 21 млн рублей 06:21
За сутки коронавирусом в Бразилии заразились больше 13 тысяч человек 06:17
В Бурятии вслед за Иркутской областью произошло землетрясение 05:33
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте 05:28
Глава минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с коронавирусом 05:24
Эксперт назвала лучший момент для просьб о повышении зарплаты 04:51
CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги 04:47
Из-за землетрясения на Байкале отменили пригородный поезд 04:15
Трамп: Участие в войнах за рубежом истощило армию США 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22.09.2020 07:49
Рубрика: Власть

Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора ЕАО

Текст: Артем Красиков
Фото: Правительство ЕАО Фото: Правительство ЕАО
Фото: Правительство ЕАО

В Биробиджане прошла церемония инаугурации Ростислава Гольдштейна, который победил на выборах губернатора Еврейской автономной области, набрав 82,5 процента голосов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатки

"Результат избирательной кампании - это результат большой совместной, планомерной работы, того внимания, которое уделяет региону федеральный центр. Необходимо развивать здравоохранение и образование, спорт и культуру, привлекать инвестиции и создавать рабочие места. Строить и содержать дороги, заниматься благоустройством. Создавать условия для самореализации молодежи", - отметил новый губернатор.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал, что убедительная победа на выборах - это надежды людей, живущих в автономии.

"Я не могу не сказать о том, что сегодня в рейтинге субъектов РФ Еврейская автономная область находится в последней десятке. Вам надо засучить рукава для того, чтобы регион вышел из нижних строчек", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Ростислав Гольдштейн был назначен Владимиром Путиным врио губернатора после того, как 12 декабря прошлого года ушел в отставку Александр Левинталь.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан Отставки и назначения глав регионов

Главное сегодня

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
Лавров заявил о нарастающей разобщенности мирового сообщества ООН
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подтвердился COVID-19
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте
Путин назвал причину разработки гиперзвукового оружия
Водителей оперативных служб предложили не штрафовать за нарушения ПДД