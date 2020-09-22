Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора ЕАО

В Биробиджане прошла церемония инаугурации Ростислава Гольдштейна, который победил на выборах губернатора Еврейской автономной области, набрав 82,5 процента голосов.

"Результат избирательной кампании - это результат большой совместной, планомерной работы, того внимания, которое уделяет региону федеральный центр. Необходимо развивать здравоохранение и образование, спорт и культуру, привлекать инвестиции и создавать рабочие места. Строить и содержать дороги, заниматься благоустройством. Создавать условия для самореализации молодежи", - отметил новый губернатор.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал, что убедительная победа на выборах - это надежды людей, живущих в автономии.

"Я не могу не сказать о том, что сегодня в рейтинге субъектов РФ Еврейская автономная область находится в последней десятке. Вам надо засучить рукава для того, чтобы регион вышел из нижних строчек", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Ростислав Гольдштейн был назначен Владимиром Путиным врио губернатора после того, как 12 декабря прошлого года ушел в отставку Александр Левинталь.