В Хабаровском крае возбудили дело по факту ДТП с автобусом

УМВД по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело в отношении водителя перевернувшегося автобуса о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло во вторник в Ульчском районе. Шофер, перевозивший 44 человек, не справился с управлением из-за большой скорости. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Травмы различной степени тяжести получили водитель и все пассажиры. Среди них оказался ребенок, которому еще не исполнилось и года - малыш отделался ссадинами. Погибших нет.

13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в районную больницу. Четыре пациента в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и повреждениями спины. Принято решение доставить всех пострадавших во вторую краевую клиническую больницу Хабаровска. За пациентами вылетели два вертолета Ми-8 и Ми-26 со специалистами центра медицины катастроф на борту.