Экс-главу нижегородского минтранса освободили из-под домашнего ареста

Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями, освобожден из-под домашнего ареста. Соответствующее решение вынес сегодня Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом обвиняемого. "Основания, по которым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на момент избрания меры пресечения были подтверждены фактическими данными, однако в настоящее время они утратили свое значение", - пояснили в пресс-службе.

Экс-министр освобожден из-под домашнего ареста в зале суда, постановление в законную силу пока не вступило.

Бывший чиновник был заключен под стражу в ноябре прошлого года. После нескольких месяцев в СИЗО в апреле этого года его перевели под домашний арест по решению суда.