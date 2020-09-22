360 домов в Приангарье остались без света после землетрясения

После землетрясения без электричества остались 360 домов в Слюдянке в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Слюдянского района.

Как сообщили в службе, отключение электроэнергии, причины которого сейчас выясняются, произошло в 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домах. Устранением ЧП занимаются муниципальные службы.

Напомним, сильное землетрясение с афтершоками произошло минувшей ночью на Байкале, в 15 километрах от поселка Култук. Последствия толчков магнитудой 5,6 ощутили на себе жители Иркутской области и других сибирских регионов. По данным МЧС, жертв и разрушений нет. Здания и сооружения в данный момент обследуют специально созданные рабочие группы.