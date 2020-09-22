Из-за землетрясения на Байкале отменили пригородный поезд

Кругобайкальская железная дорога отменила рейс пригородного поезда Байкал - Слюдянка-1 из-за произошедшего минувшей ночью землетрясения в Иркутской области.

По сообщению Единой геофизической службы РАН, наибольшая сейсмическая активность зарегистрирована в районе станции Култук - 7-8 баллов. 7 баллов - по станциям Слюдянка и Андриановская. Движение по КБЖД возобновится, как только специалисты убедятся в безопасности передвижения, - сообщили в компании.

Напомним, два подземных толчка с эпицентром в Култуке Слюдянского района произошли сегодня ночью в Иркутской области. По данным МЧС, жертв и разрушений нет, все объекты работают в штатном режиме.