Искусственный интеллект обнаружил первоисточники фильма "Довод"

- Поиск всех первоисточников сюжета занял у нас 18 дней, - сообщил "РГ" один из авторов разработки, руководитель проекта AI, ученый Евгений Гарин. - Машина сразу же нашла совпадения социальных графов "Довода" с двумя фильмами: это фильм "Дежа Вю" 2006 года Тони Скотта и фильм "Пророк" 2007 года Ли Тамахори.

В обоих фильмах главный герой отправляется в прошлое что бы спасти людей (предотвратить взрыв на пароме в "Дежа Вю" или ядерный взрыв в Лос-Анжелесе в "Пророке"). Попутно главный герой спасает в обоих фильмах девушку.

- Совпадение "Довода" по количеству схожих сюжетных сцен с "Пророком" близко к 100 процентам. Немногим меньше показатель "Дежа Вю", который с большой вероятностью является и первоисточником "Пророка", - рассказывает Гарин. - Многочисленные совпадения сюжетных сцен "Довода" и "Дежа Вю" объясняют и выбор Ноланом на главную роль Джона Девида Вашингтона. Ведь в фильме "Дежа Вю" в той же роли выступает его отец Дензел Вашингтон.

Однако в научно-фантастическом боевике оставалось немало уникальных сюжетных сцен, и ученые решили продолжить поиски, включив в них не только фильмы, но и известные литературные произведения.

- Утром 21 сентября машина удивила даже своих создателей, - рассказывает Гарин. - Первоисточником сюжета сцены борьбы Волкова с Протагонистом и Нилом в гипоцентре был назван сюжет произведения Корнея Чуковского "Краденое солнце".

В известном произведении Чуковского зайчиха отправляет медведя на бой с крокодилом, укравшим солнце. Медведь идет на бой, чтобы спасти своих потерявшихся в темноте внучат-медвежат. В "Доводе" Сатор (зайчиха) отправляет Волкова (медведя) на бой с Нилом (крокодилом), для того чтобы спасти потомков (внучат-медвежат).

В фильме "Довод" присутствует сцена с подземным коридором, в конце которого имеется шахта, ведущая наверх к дневному Солнцу. И только один персонаж - Нил - путешествует по этому коридору в разных направлениях времени. При этом Нил сражается с Волковым, от его руки погибает. В данном случае высокий и сильный персонаж русского воина Волкова выбран для символического изображения Медведя - символа России.

- Последнее обстоятельство доказывает, что определение зрителями положительных и отрицательных героев зависит не от действий персонажей, а в большей степени от менталитета зрителей, -считают ученые. - Нолан расставляет в сюжете подсказки для определения мифологических ролей персонажей, что бы облегчить зрителю выбор, на чьей они стороне. В контексте русской поэтической культуры Нил-Крокодил, пожирающий солнце, отрицательный персонаж. А Волков (Медведь) - положительный персонаж, готовый пожертвовать собой для того что бы спасти потомков.

Между тем в основе "Краденого солнца" лежит египетский миф о боге Ниле пожирающем светило.

- Список совпадений социальных ролей персонажей четырех произведений говорит о той кропотливой работе, которую провел Нолан при создании "Довода", - утверждают ученые. - Не случаен и выбор Ноланом и год выхода "Довода" - 2020 год. Число двадцать-двадцать является составным палиндромом. Поэтому, несмотря на пандемию, премьеру "Довода" отложили, но не перенесли на следующий год, что бы сохранить изначально заложенный смысл даты премьеры.