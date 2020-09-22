После землетрясения на МЧС Приангарья обрушился шквал звонков

Более полутора тысяч раз за три часа позвонили жители Иркутской области по телефону доверия и в пожарно-спасательную службу ГУ МЧС России по Иркутской области в связи с произошедшим минувшей ночью землетрясением на Байкале, сообщили корреспонденту "РГ" в региональном ведомстве.

- Испуганные люди звонят психологам в службу доверия и по телефону 01. При этом количество звонков наверняка еще больше, поскольку у нас пока нет данных от службы 112, - прокомментировали в областном МЧС.

Напомним, землетрясения магнитудой 5-6 в 02:05 (21:05 мск) и 2-3 в 02:20 (21:20 мск) произошли с эпицентром в 15 километров от населенного пункта Култук Слюдянского района. Ощущалось на территории 12 районов Иркутской области. В Слюдянке были зафиксированы отключения электричества, на территории Иркутска, где толчки ощущались достаточно сильно, властями введен режим повышенной готовности.

По данным специалистов, жертв и разрушений нет, все объекты коммунальной инфраструктуры, а также стратегические, энергетические и социальные объекты работают в штатном режиме. Обследования зданий продолжаются.