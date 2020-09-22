У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подтвердился COVID-19

С 22 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко руководит регионом дистанционно. У главы региона обнаружили коронавирусную инфекцию, и в ближайшие две недели он будет работать из дома.

В пресс-службе правительства пояснили, что накануне у Виктора Томенко тест на COVID-19 дал положительный результат и он ушел на самоизоляцию. Но при этом продолжает работать дистанционно, а лечение проходит амбулаторно. "Губернатор находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Виктор Томенко, пополнив ряды заразившихся COVID-19, попросил жителей региона соблюдать все меры предосторожности, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. По оперативным данным на 21 сентября, в Алтайском крае зарегистрировано 13 060 инфицированных COVID-19, 11 699 из них выздоровели, 934 еще проходят лечение. С начала пандемии 431 человек из числа заразившихся в крае умер, в том числе 173 человека от коронавирусной инфекции.

Между тем губернатор края уже не в первый раз находится на самоизоляции. В конце июня Виктор Томенко работал дистанционно после того, как у нескольких сотрудников его администрации и членов правительства края выявили COVID-19.