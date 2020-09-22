Ученые приступили к изучению землетрясения в Прибайкалье

По ее словам, в ближайшее время будут установлены дополнительные временные сейсмические станции и GPS-станции для оценки смещения поверхности земной коры. Кроме этого, будет проведен опрос населения, изучение образовавшихся валов, осыпей, разрушений и трещин.

Ученый секретарь добавила, что Прибайкалье - территория сейсмической активности. И землетрясения здесь случаются довольно часто, к счастью, большинство колебаний почти не ощущаются людьми.

Задали мы Анне Добрыниной вопрос: "Будут ли сейчас еще землетрясения и когда?" На что она заметила: "Такими вещами наука не занимается".

Но подробно рассказала, что произошло ночью:

- 22 сентября зафиксировано два сильных подземных толчка в системе Тункинских впадин на сочленении Тункинского и Главного Саянского геологических разломов. В ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте деревне Быстрое ощущались толчки до 8 баллов. В поселке Култук и городе Слюдянка (22-25 км от эпицентра) зафиксировано 7-8 баллов. В областном центре, на расстоянии 85 километров от эпицентра, первый толчок составил 5,4 балла, второй - 4,6 балла.

МЧС: телефон доверия

Рабочие группы созданы в населенных пунктах Иркутской области для обследования жилого сектора и социально значимых объектов.

В городах Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

На 10.00 местного времени проведено визуальное обследование жилого сектора в населенных пунктах, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Главным управлением МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с органами местного самоуправления. В населенных пунктах созданы рабочие группы, которые проведут детальное обследование жилого сектора и объектов социального значения.

В Главном управлении МЧС по Иркутской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (3952) 399 999.

Справка РГ по карте

Сильные землетрясения, которые зафиксированы в Юго-Западной части Байкальской рифтовой системы:

1999 год - Южно-Байкальское, 6 баллов;

2008 год - Култукское (в акватории озера Байкал), 6,4 балла;

2020 год - Западное, 8 баллов.