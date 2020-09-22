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22.09.2020 05:37
Рубрика: Происшествия

В Иркутске оценили последствия землетрясения силой 7-8 баллов

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
В ночь с 21 на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение. Первые толчки были зафиксированы в 02.05 (время местное), повторные - в 02.20.

В Иркутске сразу же был введен режим повышенной готовности - соответствующий документ мэр Руслан Болотов подписал ночью. Как пояснили в администрации, это означает, что все экстренные и аварийно-спасательные службы работают в усиленном режиме и готовы по первому сигналу приступить к действиям.

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Дежурные службы города ночью начали сбор информации о последствиях подземных толчков, жителям было рекомендовано соблюдать осторожность и в случае возникновения экстренных ситуаций звонить 112 или 520-112. 2 экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска "Безопасный город" патрулировали улицы, однако возможных разрушений обнаружили.

Утром в мэрии уверенно заявили, что все объекты коммунальной структуры и стратегические объекты работают в штатном режиме. К 10.00 появилась информация, что все муниципальные учреждения обследованы, и разрушений нет. Тем не менее, администрация готова принимать звонки от жителей - возможно, где-то пошла трещинами стена или осыпалась штукатурка.

Что касается территорий области, информация по ним только собирается. Уже известно, что отменен утренний рейс пригородного поезда Порт Байка-Слюдянка, проходящим по Кругобайкальской железной дороге. На минувшей неделе там был обвал, и специалисты хотят убедиться, что пути свободны и препятствий для движения нет. После этого, сообщили в ВСЖД, движение будет возобновлено.

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Жители региона очень эмоционально отреагировали на сейсмическое событие: социальные сети буквально взорвались встревоженными репликами "Как вы, дорогие?" и реакцией на них - от "У нас на 10-м этаже трясло страшно", "У меня обвалилась люстра", "Спустились во двор, боимся заходить в квартиру". Высказывались предположения о силе толчков: "Баллов шесть, наверное" - "Думаю, поболее". Впрочем, уже через час появились предложения "идти всем спать" и аргументы в духе "кот мой спит, значит, ничего страшного".

К трем часам ночи появилась информация от Единой геофизической службы РАН (сайт которой, кстати, не выдержал шквала запросов и упал, но возобновил работу минут через 10). Наибольшая сейсмоактивность зарегистрирована в районе Култука - 7-8 баллов. 7 баллов - по станциям Слюдянка и Андриановская. 6-7 - в Глубкой, Шарыжалгае и Подкаменной. 6 - в Утулике, Маритуе и Рассохе. 5-6 в Байкальске, Большом Луге, Гончарово, Уланово и Мурино. 5 - на станциях Военный Городок, Иркутск-Пассажирский, Кая, мыс Толстый, Батарейная, Китой, Выдрино, Тельма, порт Байкал. 4-5 - в Усолье-Сибирском, Мальте и Половине. 4 балла в Черемхово, Кутулике и Головинской.

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