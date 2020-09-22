Новая подлодка "Казань" пройдет в Белом море очередной этап испытаний

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень" выйдет на очередной этап испытаний в Белое море. Корабли и вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы приступили к обеспечению испытаний.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северного флота. Экипаж подлодки отрабатывает элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении. А помогает субмарине тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской".

В пресс-службе добавили, что атомный подводный ракетный крейсер, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, применил торпедное оружие по подводной цели. Ему противодействовала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений Северного флота.

Торпедную атаку выполнили на глубине более 100 метров практическим боезапасом.