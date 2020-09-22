РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно

Первоначальное решение на четвертой минуте матча, которое принял ассистент судьи, зафиксировавший положение "вне игры" у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, поразившего ворота хозяев, было правильным.

Как говорится в сообщении, "VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артема Дзюбы".

Матч "Урал" - "Зенит" завершился вничью - 1:1.