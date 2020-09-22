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22.09.2020 18:07
Рубрика: Спорт

РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно

Текст: Максим Домчев
Российский футбольный союз и команда проекта VAR в России проанализировали работу видеоассистентов арбитра на матчах восьмого тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, по ее итогам установлено, что во встрече "Урал" - "Зенит" была допущена ошибка.
Фото: РИА Новости
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Первоначальное решение на четвертой минуте матча, которое принял ассистент судьи, зафиксировавший положение "вне игры" у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, поразившего ворота хозяев, было правильным.

Как говорится в сообщении, "VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артема Дзюбы".

Матч "Урал" - "Зенит" завершился вничью - 1:1.

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