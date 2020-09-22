В Петербурге с разницей в несколько недель вынесено два прецедентных судебных решения по искам клиенток против клиник пластической хирургии. Они выиграли дела, так как доказали: после медицинского вмешательства их внешность ухудшилась. Для эстетической медицины такие решения являются прорывными, раньше после неудачной операции клиенты не обжаловали результаты косметического вмешательства в судебном порядке.

Оба решения вынес Ленинский районный суд Северной столицы. Первое дело касалось операции по увеличению груди. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, горожанка осталась недовольна результатом и обратилась в суд. Она смогла взыскать с клиники сумму, потраченную на операцию, проценты по кредиту, убытки, компенсацию морального вреда и штраф за отсутствие реакции на досудебную претензию.

Второе дело касалось носа. Петербурженка оплатила операцию, но, когда сняли швы, поняла, что результат не соответствует ее ожиданиям, и подала в суд. В клинике, наоборот, говорят, что сделали все возможное. На судебном заседании представители медучреждения продемонстрировали договор об оказании услуг, подписанный пациенткой. В документе, в частности, имелась фраза: "Я понимаю, что посредством проведения ринопластики улучшается форма носа, но он не будет совершенным".

Точка в споре была поставлена благодаря экспертизе. Специалисты исследовали медицинскую документацию, обследовали саму пациентку, изучили снимки до и после и пришли к выводу, что обещанный результат все-таки не был достигнут, а значит, клиника нарушила права потребителя. В результате клиника должна вернуть пациентке деньги за операцию, штраф и компенсацию морального вреда.

Как говорит юрист Ольга Довгилова, главную роль в делах, связанных с пластической хирургией, играют экспертизы и четкие формулировки в договоре, где важно прописать нужные параметры и пропорции. Тогда, если что-то пойдет не так, у клиента будут четкие критерии, по которым можно доказать, что результат операцией не достигнут.

- В принципе, подобная судебная практика активно формируется в странах Евросоюза, говорит Евгения Зайцева - хирург-ортопед с 20-летним опытом лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В пластической хирургии есть еще один тонкий момент: завышенные ожидания. Нередко пациенты мечтают, что после операции их внешность полностью изменится, но когда раны заживают, люди разочаровываются и идут в суды.

- Задача хирурга - доступно объяснить таким пациентам, что можно сделать средствами пластической хирургии, а что нет. Существуют программы для компьютерного моделирования, но они не всегда точны, так как математическая модель точных изменений сложна, и всегда есть разница между предполагаемым результатом и реальностью. Про это нужно говорить, - отмечает Евгения Зайцева.

Раньше после неудачной операции клиенты не обжаловали результаты косметического вмешательства в судебном порядке

Правда, практика показывает, что в основном пациенты обращаются в суды, когда после пластических манипуляций их здоровье реально оказалось подорванным. При этом далеко не всегда клиники не то что признают вину, некоторые и вовсе отрицают сам факт, что к ним этот пациент обращался.

Так, в Ленинградский районный суд Калининграда обратилась девушка, которая через скидочный купон сделала неудачную чистку лица в косметологическом салоне. Девушка пошла в суд, но на заседании представители салона заявили, что никаких услуг они ей не оказывали. Истец в ответ предъявила справку из банка о транзакции, представила купон, который был использован, на судебное заседание пришли врачи из больницы, которые оказывали пострадавшей помощь и подтвердили ее показания. В итоге с владельца салона суд взыскал штраф, а также компенсацию морального вреда.

Бывает, что пациенты и проигрывают дела. Яркий тому пример - история жительницы Архангельска. Два года назад она удаляла опухоль на лице. Появился шрам. Горожанка решила сделать пластическую операцию, а потом пошла в суд, поскольку после пластики у нее ухудшилось здоровье. Женщина просила вернуть ей деньги за операцию и компенсировать моральный ущерб, но суд в двух инстанциях пришел к выводу, что вина клиники не доказана. В частности, не было выявлено прямой причинно-следственной связи между ухудшением внешности горожанки и действиями пластических хирургов.

Операция может закончиться не только шрамами на лице. Например, сейчас Следственным комитетом по Петербургу расследуется уголовное дело в отношении пластического хирурга, который провел пациентке подтяжку лица, а женщина через несколько дней умерла от кровопотери и септического шока. Выяснилось, что у медучреждения не было лицензии на такие операции и не имелось необходимого оборудования. Сейчас хирург арестован.

Почему такие ситуации в принципе бывают? Ольга Довгилова говорит, что клиники пластической хирургии и косметологические кабинеты проверяют, что называется, в заявительном порядке. То есть если пациент пожаловался, например, в Росздравнадзор или произошло ЧП, то в учреждение придут с проверкой. Без пострадавших и заявлений никто клинику проверять не будет. Поэтому фактически клиники без лицензии работают до первой врачебной ошибки.

В то же время рынок с каждым годом становится все более цивилизованным, и лучшее доказательство - то, что люди не боятся идти в суды после неудачных операций и суды постепенно начинают удовлетворять требования, касающиеся не только здоровья, но и красоты.