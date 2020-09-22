В Петербурге завели дело после гибели двух человек на экскурсии по крышам

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту смерти 24-летнего парня и 17-летней девушки. Их тела обнаружили два дня назад на улице Рубинштейна. В следствии полагают: во всем виноваты экскурсии по крышам.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, парень и девушка пошли на экскурсию по крышам. Во время прогулки молодые люди не удержались на покатой кровле и упали вниз с высоты шестиэтажного дома. Спасти юношу и девушку не смогли, прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть.

Сейчас следователи выясняют, на какую именно экскурсию пошли молодые люди. Дело в том, что в Петербурге действует целая сеть полуподпольных контор, которые оказывают услуги по прогулкам по крышам. Сами крыши никак не оборудуются, местные жители не знают, какая контора водит экскурсии в их дом. Экскурсоводы вскрывают парадные и ломают замки на чердаках. Прогулки по крышам в Петербурге в принципе не легализованы, на весь пятимиллионный город с огромным историческим центром, есть всего одна легальная крыша, переоборудованная специально для прогулок.