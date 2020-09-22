На Кубани сбивший насмерть школьницу полицейский уволен из МВД

Сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по городу Краснодару, который в минувшую субботу сбил насмерть школьницу и скрылся с места ДТП, уволен из полиции. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

"По факту ДТП с участием сотрудника ППС в настоящее время УВД по городу Краснодар ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончена проверка, по результатам которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел", - говорится в этом сообщении.

Кроме того, руководством краевой полиции назначена проверка, по результатам которой будут привлечены его непосредственные руководители к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ЧП произошло в вечернее время в пригородной станице Старокорсунской. По предварительным данным, 24-летний полицейский ехал в Kia Rio по улице Красной. Возле пешеходного перехода он не сбросил скорость и не пропустил 16-летнюю школьницу. Девочка скончалась в автомобиле скорой помощи.

По информации пресс-службы СУ СКР по Кубани, после ДТП фигурант с места происшествия скрылся и пытался уничтожить следы совершенного преступления, но был вскоре задержан следователем территориального следственного отдела СКР.

Решением Советского районного суда столицы края подозреваемый в этом преступлении полицейский заключен под стражу сроком на два месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения").

Следственный отдел по Карасунскому округу города Краснодара СУ СКР по Кубани продолжает расследование этого уголовного дела. Во время допроса обвиняемый признался в совершенном преступлении, сказав, что он уехал с места аварии, так увидел, что сбил ребенка и поэтому "испугался".

Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проводится судебно-медицинская экспертиза.