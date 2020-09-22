С затопленного у Крыма "Жан Жореса" подняли тысячи снарядов

За время стартовавших 15 сентября подводных работ на затопленном в акватории Феодосийского залива грузовом теплоходе "Жан Жорес" спасатели извлекли 8,5 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

Все предметы впоследствии уничтожили на полигоне с соблюдением норм безопасности. Всего водолазы-пиротехники совершили 49 спусков для поиска на затопленном теплоходе потенциально опасных объектов.

В работах задействованы 34 специалиста и 12 единиц техники, в том числе шесть плавсредств. Район работ закрыт для маломерных судов.

Прошлой осенью с теплохода за месяц сотрудники МЧС подняли на поверхность и уничтожили 61103 взрывоопасных предмета, в том числе две фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.

Грузовой теплоход "Жан Жорес", осуществлявший транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции, затонул в январе 1942 года у берегов феодосийской бухты. При атаках авиации противника он получил большие повреждения. Команде "Жан Жореса" удалось наскоро отремонтировать судно и взять курс на Феодосию. Но через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника было решено затопить корабль, на борту которого находилось огромное количество взрывоопасных предметов. Обследование судна и подъем боеприпасов начались в 2015 году.