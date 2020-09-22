Курганская прокуратура проверит сосиски с пятнами в школьном обеде

Новости

В ярославском "Локомотиве" подтвердили массовое заражение коронавирусом 20:17
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 19:59
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 14:06
Рубрика: Происшествия

Курганская прокуратура проверит сосиски с пятнами в школьном обеде

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Прокуратура Курганской области инициировала проверку организации питания в школе, где на обед ученице подали сосиску с черными точками, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фотография подозрительной еды из столовой Кетовской средней школы с подписью "Обычный обед бесплатника" появилась накануне в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей. На место оперативно выехали представители районного отдела образования и родительского комитета. Бракеражная комиссия сняла пробы школьного обеда (проверила соответствие внешнего вида и вкусовых качеств). Проверка показала, что срок годности продукта не был просрочен и хранился он правильно.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Школьники назвали самые нелюбимые блюда в столовых

Члены комиссии также встретились с девушкой, выложившей фото колбаски в сеть. Она рассказала, что съела макароны и одну сосиску. Вторую на момент проверки в столовой не нашли, поэтому не смогли установить, откуда на ней взялись черные точки.

- К сожалению, сосиску, которая на фото, исследовать не удалось, - прокомментировал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. - О таких фактах, в первую очередь, нужно ставить в известность работников школьных столовых, классных руководителей и директора школы. Девочка не сообщила о своей находке учителю, чтобы тот незамедлительно принял необходимые меры.

Глава департамента считает правильным, что для контроля качества питания в школьных столовых в составы бракеражных комиссий стали привлекать родителей учеников. Мамы и папы должны видеть, чем кормят их детей. Поваров попросили обращать внимание не только на состав блюда, но и на его вкусовые качества и внешний вид. А руководство школы - поговорить с поставщиками и производителями продукции, чтобы исключить подобные факты в дальнейшем.

Напомним, это уже не первый резонансный случай со школьными обедами. В прошлом году интернет взорвала фотография тарелки с куском мяса с белыми отростками, который остроумные пользователи назвали доисторическим животным.

Кстати

В департаменте образования и науки Курганской области работает горячая телефонная линия по вопросам качества питания в образовательных организациях. Вопросы можно задать по телефону 8(3522) 46-14-41.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Общество Образование Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми