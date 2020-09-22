Курганская прокуратура проверит сосиски с пятнами в школьном обеде

Прокуратура Курганской области инициировала проверку организации питания в школе, где на обед ученице подали сосиску с черными точками, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фотография подозрительной еды из столовой Кетовской средней школы с подписью "Обычный обед бесплатника" появилась накануне в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей. На место оперативно выехали представители районного отдела образования и родительского комитета. Бракеражная комиссия сняла пробы школьного обеда (проверила соответствие внешнего вида и вкусовых качеств). Проверка показала, что срок годности продукта не был просрочен и хранился он правильно.

Члены комиссии также встретились с девушкой, выложившей фото колбаски в сеть. Она рассказала, что съела макароны и одну сосиску. Вторую на момент проверки в столовой не нашли, поэтому не смогли установить, откуда на ней взялись черные точки.

- К сожалению, сосиску, которая на фото, исследовать не удалось, - прокомментировал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. - О таких фактах, в первую очередь, нужно ставить в известность работников школьных столовых, классных руководителей и директора школы. Девочка не сообщила о своей находке учителю, чтобы тот незамедлительно принял необходимые меры.

Глава департамента считает правильным, что для контроля качества питания в школьных столовых в составы бракеражных комиссий стали привлекать родителей учеников. Мамы и папы должны видеть, чем кормят их детей. Поваров попросили обращать внимание не только на состав блюда, но и на его вкусовые качества и внешний вид. А руководство школы - поговорить с поставщиками и производителями продукции, чтобы исключить подобные факты в дальнейшем.

Напомним, это уже не первый резонансный случай со школьными обедами. В прошлом году интернет взорвала фотография тарелки с куском мяса с белыми отростками, который остроумные пользователи назвали доисторическим животным.

Кстати

В департаменте образования и науки Курганской области работает горячая телефонная линия по вопросам качества питания в образовательных организациях. Вопросы можно задать по телефону 8(3522) 46-14-41.