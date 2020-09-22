В Челябинске ужесточат проверки масочного режима

В Челябинске по распоряжению градоначальницы Натальи Котовой возобновлены проверки соблюдения масочного режима в местах с массовым пребыванием людей, сообщили в вторник городской администрации.

- В понедельник сотрудниками городского управления по торговле и услугам уже проверили 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В 10 из них сотрудники не имели средств индивидуальной защиты.

С руководством торговых учреждений проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме, отметили в мэрии.

Как уже сообщала "РГ", режим повышенной готовности, введенный на Южном Урале в связи с пандемией коронавируса, продлен до 4 октября. По данным Центра экономических исследований, за последний месяц Челябинская область перешла в "красную зону" регионов, где распространение инфекции имеет опасные тенденции.