Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные думские комитеты внесенные президентом поправки во исполнение изменений в Конституцию РФ. Рассмотрение затягиваться не будет.

Как сообщили в пресс-службе ГД, спикер отправил в комитеты новую редакцию Федерального закона "О Правительстве РФ", поправки в закон "О прокуратуре РФ", "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека РФ", а также изменения в ряд других законов, внесенные в Госдуму президентом РФ. Инициативы направлены на совершенствование российского законодательства с учетом принятых изменений в Основной закон, подчеркнули в ГД.

Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании думского Совета.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроекты рассмотрят в осеннюю сессию.

Предложенные изменения, в частности, дают полномочия Госдуме утверждать не только председателя правительства, но и министров.