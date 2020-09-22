Участник массовых беспорядков в Москве Кирилл Жуков переедет в колонию-поселение

Новости

В ярославском "Локомотиве" подтвердили массовое заражение коронавирусом 20:17
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 19:59
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 12:47
Рубрика: Происшествия

Участник массовых беспорядков в Москве Кирилл Жуков переедет в колонию-поселение

Текст: Иван Петров

Одному из осужденных участников незаконной акции, состоявшейся в Москве 27 июля прошлого года, сократили срок приговора на полгода. Речь идет о бывшем бойце Росгвардии Кирилле Жукове, который был осужден за применение насилия в отношении омоновца в ходе несанкционированной акции.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
СК показал видео задержания главы религиозной общины в Красноярском крае

"Судебная коллегия по уголовным делам постановила изменить наказание Кириллу Жукову и сократить его с 3 лет колонии общего режима до 2,5 года колонии-поселения. В остальной части приговор оставить без изменения", - сообщили во вторник во Втором кассационном суде.

В судебном заседании сам Жуков участвовал по видеоконференцсвязи из колонии в Нижнем Тагиле, где он в настоящее время отбывает наказание.

Напомним, Тверской районный суд Москвы в сентябре 2019 года приговорил Жукова к 3 годам колонии общего режима. Прокурор ранее просил для него 4,5 года лишения свободы. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" Жукову грозило до пяти лет колонии.

Судом и следствием было установлено, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, в область забрала. Отмечалось, что правоохранитель "испытал физическую боль и моральные страдания". Сам боец в суде пояснял, что из-за удара Жукова ремешок шлема передавил ему подбородок.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Колокольцев: Число преступлений, связанных с наркопроизводством, выросло в 5 раз

Вину Жуков не признал, настаивая на том, что едва коснулся защитного стекла шлема.

Организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконные акции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Правоохранительные органы на них задержали около 1,7 тысячи человек. На некоторых из них впоследствии были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Какие-то фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения были сняты.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми