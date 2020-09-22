Участник массовых беспорядков в Москве Кирилл Жуков переедет в колонию-поселение

Одному из осужденных участников незаконной акции, состоявшейся в Москве 27 июля прошлого года, сократили срок приговора на полгода. Речь идет о бывшем бойце Росгвардии Кирилле Жукове, который был осужден за применение насилия в отношении омоновца в ходе несанкционированной акции.

"Судебная коллегия по уголовным делам постановила изменить наказание Кириллу Жукову и сократить его с 3 лет колонии общего режима до 2,5 года колонии-поселения. В остальной части приговор оставить без изменения", - сообщили во вторник во Втором кассационном суде.

В судебном заседании сам Жуков участвовал по видеоконференцсвязи из колонии в Нижнем Тагиле, где он в настоящее время отбывает наказание.

Напомним, Тверской районный суд Москвы в сентябре 2019 года приговорил Жукова к 3 годам колонии общего режима. Прокурор ранее просил для него 4,5 года лишения свободы. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" Жукову грозило до пяти лет колонии.

Судом и следствием было установлено, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, в область забрала. Отмечалось, что правоохранитель "испытал физическую боль и моральные страдания". Сам боец в суде пояснял, что из-за удара Жукова ремешок шлема передавил ему подбородок.

Вину Жуков не признал, настаивая на том, что едва коснулся защитного стекла шлема.

Организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы незаконные акции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Правоохранительные органы на них задержали около 1,7 тысячи человек. На некоторых из них впоследствии были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Какие-то фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения были сняты.