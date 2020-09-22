Оркестр "Русская филармония" представит новый вариант шоу ABBA Gold Hits, номинант премии Grammy Александр Романовский выступит с РНМСО, а проект "Язык музыки" продолжит разговор о классике с поколением "ВКонтакте".

Кто играет: Наталия Быстрова, Юлия Чуракова и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

Что играет: Песни из репертуара группы ABBA.

Почему идти: Один из лучших проектов оркестра "Русская Филармония" ABBA Gold Hits готовится предстать перед зрителями в новом варианте. На сей раз в трибьют-шоу примут участие Наталия Быстрова и Юлия Чуракова - звезды мюзикла Mamma Mia! Прозвучат все главные хиты великой группы, от Dancing Queen до Super Trouper. Однако этим "шведский" вечер не ограничится: в 20:00 в Доме музыки начнется "Музыкальная революция". Одноименный проект оркестра "Русская Филармония" представляет песни ABBA, Roxette, Europe, Ace of Base, Secret Service и Army of Lovers, которые взорвали мировые хит-парады - каждый в свое время. Готовьте носовые платки для ностальгических слез и ладони для аплодисментов.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 26 сентября (начало в 16.00); 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Димитрис Ботинис), солист Александр Романовский.

Что играет: С. Рахманинов - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - Симфония № 6 ("Патетическая").

Почему идти: Российский национальный молодежный симфонический оркестр, вобравший в себя новую оркестровую элиту страны, смог всего за два года своего существования сыграться с элитой солистов. На этот раз РНМСО выступит с пианистом, быстро набирающим известность в России и за рубежом. Лауреат престижных конкурсов и номинант Grammy за лучший классический альбом Александр Романовский исполнит Третий концерт Рахманинова; интерпретацию Романовским именно рахманиновских сочинений The New York Times назвала "выдающимся достижением".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 25 сентября; 500 - 1 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Димитрис Ботинис).

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония № 5 (I часть), П. Чайковский - Симфония № 6 (II часть, фрагмент), А. Бородин - "Пойте песню славы хану" (фрагмент из оперы "Князь Игорь"), Ч. Айвз - "Вопрос, оставшийся без ответа", Г. Свиридов - увертюра "Время, вперед!", М. Равель - Болеро, Л. Андерсон - Пьеса для пишущей машинки с оркестром.

Почему идти: Поколение "ВКонтакте" выбирает Билли Айлиш и Тиму Белорусских, однако Московской филармонии есть что противопоставить музыке поп. Интерактивный проект "Язык музыки" приобщает современную молодежь к классике едва ли не лучше, чем музыкальные школы. Ведь молодые ведущие Ярослав Тимофеев и Мария Холкина не просто составляют интересные программы из классических хитов, но говорят с подростками на понятном им языке и даже поют вместе с ними под аккомпанемент оркестра.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27 сентября (начало в 14.00); 300 - 1 000 руб.